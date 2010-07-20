Глава РПЦ Патріарх Кирил прибув до Одеси

Глава Російської православної церкви Патріарх Московський і всія Русі КИРИЛ прибув з пастирським візитом до України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі візиту, цього разу предстоятель РПЦ розпочав поїздку до України з Одеси. Літак святійшего приземлився в Одеському аеропорту близько 16.00.

В аеропорту Патріарха КИРИЛА зустрічали Блаженнійший Митрополит Київський і всія України ВОЛОДИМИР, митрополит Одеський та Ізмаїльський АГАФАНГЕЛ, митрополит Сімферопольський і Кримський ЛАЗАР, митрополит Донецький і Маріупольський ІЛАРІОН, архієпископ Тульчинський і Брацлавський ІОНАФАН, архієпископ Рівненський і Острозький ВАРФОЛОМЕЙ, який керує справами Української православної церкви Московського патріархату архієпископ Білоцерківський і Богуславський МИТРОФАН, єпископ Горлівський і Слов`янський МИТРОФАН, єпископ Сумської і Охтирський ЄВЛОГІЙ, вікарій Київської єпархії єпископ Переяслав-Хмельницький ОЛЕКСАНДР, духівництво єпархії.

Главу РПЦ також зустрічали віце-прем`єр-міністр України з питань регіональної політики Віктор ТИХОНОВ, голова Державного комітету у справах національностей і релігій Юрій БОГУЦЬКИЙ, Надзвичайний і Повноважний посол Російської Федерації в Україні Михайло ЗУРАБОВ, Генеральний консул Російської Федерації в Одесі Олександр ГРАЧОВ, голова Одеської обласної державної адміністрації Едуард МАТВІЙЧУК, мер Одеси Едуард ГУРВІЦ та інші.

Згідно з програмою візиту, сьогодні ввечері Патріарх відвідає одеський кафедральний Успенський собор і Свято-Успенський чоловічий монастир.

Завтра, 21 липня, Патріарх освятить Спасо-Преображенський собор Одеси.

Як повідомив керуючий справами УПЦ, постійний член Синоду архієпископ Білоцерківський і Богуславський МИТРОФАН, 21 липня після освячення храму міські власті Одеси вручать главі РПЦ документи про передачу відновленого Спасо-Преображенського собору на баланс Одеської єпархії УПЦ МП.

22 липня відбудеться зустріч предстоятеля РПЦ з громадськістю міста.

24-25 липня Патріарх КИРИЛ відправиться до Дніпропетровська, де зустрінеться з духівництвом єпархії, освятить Воскресенський храм, очолить літургію у Свято-Троїцькому кафедральному соборі, вшанує пам`ять героїв російсько-турецької війни біля монумента у Севастопольському парку.

Також він закладе капсулу з пам`ятною грамотою в майбутній храм на території Південного машинобудівного заводу ім. О.Макарова (Південмаш).

У планах патріарха також відвідини Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара і обласної лікарні ім. І.Мечникова.

До Києва патріарх прибуде ввечері 25 липня. У день прибуття святійший відвідає Софійський собор і Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру.

26 липня в Києво-Печерській Лаврі пройде виїзне засідання Синоду Російської православної церкви.

27 липня о 10.00 Патріарх КИРИЛ проведе урочистий молебень на Володимирській гірці. Після молебню відбудеться зустріч святійшего з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

Того самого дня патріарх відвідає Іонінський чоловічий монастир, де ознайомиться з молодіжними православними проектами. Ввечері, 27 липня, напередодні святкування Дня пам`яті святого рівноапостольного князя Володимира, патріарх КИРИЛ очолить Всеношну на площі перед Успенським собором в Києво-Печерській Лаврі.

28 липня Патріарх КИРИЛ очолить Божественну літургію на Соборній площі Києво-Печерської Лаври.

Після літургії на території Верхньої Лаври відбудеться відкриття виставки, присвяченої спадщині святого рівноапостольного князя Володимира. Свято продовжить хресна хода до Дальніх Печер, де патріарх проведе молебень і дасть своє патріарше благословення.

Цього самого дня, 28 липня, предстоятель РПЦ повернеться до Москви.

Як повідомляв УНІАН, у день від`їзду патріарха, 28 липня, в Києві на Співочому полі, біля стін Києво-Печерської Лаври відбудеться рок-концерт, присвячений Дню хрещення Русі.