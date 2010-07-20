Посол привіз до Росії Декларацію про стратегічне партнерство

Завтра новий Надзвичайний і Повноважний Посол України в РФ Володимир ЄЛЬЧЕНКО планує передати у Міністерство закордонних справ Росії проект Декларації про стратегічне партнерство між Україною і РФ.

Про це В.ЄЛЬЧЕНКО повідомив власному кореспондентові УНІАН у Росії.

«Завтра я вручу Григорію КАРАСІНУ (статс-секретарю - заступнику міністра закордонних справ Росії) наш перший проект. Ми постараємося в ньому врахувати ті новели, які виникли останнім часом», - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО.

За його словами, цей документ дуже серйозний, і якщо він буде підписаний, то сторони отримають «прекрасну» базу, яку потрібно буде наповнити конкретним змістом. «Там і політика, і економіка, і гуманітарна співпраця», - сказав посол.

Також В.ЄЛЬЧЕНКО відзначив, що українська сторона хотіла б не затягувати переговорний процес і завтра постарається домовитися про конкретний термін початку переговорів з Росією щодо цього документу.

Він вважає, що перший раунд переговорів на рівні експертів можна починати у вересні.

В.ЄЛЬЧЕНКО зазначив, що це дуже важливе завдання для нього, оскільки Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ поставив його у своєму нещодавньому посланні до українського народу.

Посол зазначив, що ідея підписати таку декларацію була і в 90-х роках минулого століття, і на початку 2000-х, і у 2007 році - сторони обмінювалися різними проектами, але справа так і не дійшла до реалізації.

Крім того, В.ЄЛЬЧЕНКО повідомив, що завтра планує передати Г.КАРАСІНУ копії вірчих грамот.