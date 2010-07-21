Опозиція хоче знати, хто заплатив за трансляцію виступу Кирила на УТ-1

Народний депутат від групи “За Україну!”, член Комітету Верховної Ради з питань культури і духовності Ярослав КЕНДЗЬОР вимагає оприлюднити інформацію, за які кошти була здійсненна пряма трансляція на Першому національному телеканалі виступу патріарха Московського і всія Русі КИРИЛА в Одесі, яка тривала з 08.30 до 12.00.

Про це йдеться в депутатському зверненні Я.КЕНДЗЬОРА, яке він направив до Державного комітету з питань телебачення і радіомовлення України, повідомили УНІАН у прес-службі партії “За Україну!”.

Депутат зазначив, що візит російського патріарха здійснюється практично за рахунок державного бюджету України. «Безпрецедентні заходи охорони, у яких задіяні тисячі працівників міліції, прямі трансляції на державному телебаченні й інші заходи, що супроводжують візит російського патріарха, коштують українських платникам податків сотні мільйонів гривень», - наголосив член групи «За Україну!».

Також Я.КЕНДЗЬОР зауважив, що візит московського патріарха не є пастирський. «Цілком зрозуміло, що цей візит є політичним. Московський патріарх, який у своїх виступах розповідає про «єдіний народ», виконує політичну агітаційну місію», - заявив депутат.

Як повідомлялося, сьогодні 21 липня, патріарх Московський КИРИЛ освятив в Одесі Спасо-Преображенський кафедральний собор. УТ-1 транслював захід 3,5 години.