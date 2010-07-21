Азаров призначив відповідальних за боротьбу з корупцією

Уряд не робитиме піар-кампанії на боротьбі з корупцією. Натомість керівники всіх міністерств та відомств нестимуть персональну відповідальність за неефективну антикорупційну діяльність. Про це прем’єр-міністр Микола Азаров заявив сьогодні під час засідання уряду, повідомляє департамент інформації та масових комунікацій секретаріату КМУ.

Азаров розказав урядовцям, що Президент Віктор Янукович під час вчорашньої робочої зустрічі звернув особливу увагу на необхідність наполегливої, безкомпромісної боротьби з корупцією.

"Вимушений ще раз звернутися до членів уряду, керівників міністерств і відомств з попередженням: ми боротьбу з корупцією не робимо кампанією, піаром. Натомість, вкрай принципово оцінюватимемо: хто і як в сфері своєї відповідальності впроваджує антикорупційні заслони", - заявив Азаров.