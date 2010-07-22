Чи міг митник Шепітько загнати у запальнички 11 млрд. куб. газу?

Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування ситуації у зв’язку з рішенням Стокгольмського арбітражу Роман ЗВАРИЧ вважає надуманими підстави арешту чергового фігуранта у справі “РосУкрЕнерго”, заступника начальника відділу Енергетичної регіональної митниці Тараса ШЕПІТЬКА.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції, коментуючи рішення Печерського райсуду Києва від 21 липня щодо Т.ШЕПІТЬКА, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

За словами Р.ЗВАРИЧА, він був здивований, дізнавшись, що Т.ШЕПІТЬКУ інкримінують ст. 364 Кримінального кодексу.

Голова ТСК зазначив, що ця стаття не може бути застосована, якщо не доведено, що Т.ШЕПІТЬКО переслідував корисливі мотиви для себе особисто, або діяв в інтересах третіх осіб.

“Це абсурд, бо він не міг забрати 11 млрд. куб. газу, загнати його у запальнички і продати Китаю», - обурився Р.ЗВАРИЧ.

“Єдине - залишається довести, що він діяв в інтересах третіх осіб. І тут я погоджуюсь, пан ШЕПІТЬКО діяв в інтересах 46 млн. осіб мешканців України для того, щоб вони мали теплі домівки”, - додав депутат.

Окрім того, голова ТСК повідомив, що у матеріалах справи, пов’язаної з розмитненням газу, СБУ сама визнає, що ознаки злочину Т.ШЕПІТЬКА полягають лише у тому, що він скріпив митний документ своєю печаткою.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва 21 липня дав дозвіл на арешт третього фігуранта у рамках розслідування кримінальної справи про незаконне вилучення газу у компанії "РосУкрЕнерго" - заступника начальника відділу Енергетичної митниці Т.ШЕПІТЬКА.

Суд обрав Т.ШЕПІТЬКУ запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці, поінформував сьогодні, 22 липня, заступник генерального прокурора Віктор ПШОНКА.

"Порушена кримінальна справа з розкрадання, з зловживання, і йдуть слідчі дії", - сказав В.ПШОНКА.

Раніше у рамках розслідування кримінальної справи про незаконне вилучення 11 млрд. кубометрів газу у компанії "РосУкрЕнерго" затримано екс-голову Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА і екс-заступника голови НАК "Нафтогаз України" Ігоря ДІДЕНКА.

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