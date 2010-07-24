Патріарх Кирил прилетів до Дніпропетровська

Сьогодні до Дніпропетровська з Криму прибув патріарх Московський КИРИЛ.

Як передає кореспондент УНІАН, після офіційної зустрічі в аеропорту Дніпропетровська КИРИЛ привітав присутніх. Він заявив, що з гарним почуттям ступив на землю Дніпропетровська, славну своєю історією та своїм сьогоденням.

Патріарх КИРИЛ визначив майбутній розвиток України як високорозвиненої держави з розвитком Дніпропетровська як високотехнологічного наукового центру.

Він також зазначив, що на землі Дніпропетровщини завжди захищали православ’я.

Патріарх побажав жителям міста й області зберігати традиції міцної віри та міцних знань.