Партія Тимошенко збирає пікет під УНІАН

26 липня об 11.00 біля інформаційного агенства УНІАН (Хрещатик, 4) відбудеться пікет на захист конституційного права жителів Київської області на вибір.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської обласної партійної організації «ВО «Батьківщина». Понад 150 активістів приїдуть до Києва, щоб підтримати лідера київської обласної «Батьківщини» Костянтина БОНДАРЄВА.

Об 11.30 в УНІАН розпочнеться його прес-конференція на тему «Вибори без «Батьківщини»? 70% виборців Київщини позбавляються права вибору».

Того ж дня о 13.30 біля Печерського районного суду Києва (вул. Гайцана, 4) розпочнеться пікет на захист конституційного права жителів Київщини на вибір. До Печерського райсуду з’їдуться активісти Київської обласної «Батьківщини».

*** Згідно зі статтею 38 Конституції України, громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.