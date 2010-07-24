СПУ обрала своїм головою Цушка
16:11, 24 липня 2010Політика
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Альтернативи не було
Міністра економіки України Василя ЦУШКА обрано головою СПУ, а екс-лідера партії Олександра МОРОЗА – почесним головою СПУ.
Як передає кореспондент УНІАН, у голосуванні за кандидатуру В.ЦУШКА взяли участь 302 делегати зїзду СПУ, при цьому недійсними визнано 14 бюлетенів.
За В.ЦУШКА проголосували 255 делегатів з’їзду, проти – 33. Голосування було таємним.
Як повідомляв УНІАН, двоє кандидатів на посаду голови СПУ - Віктор СУБОТІН та Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО - на з’їзді зняли свої кандидатури, тому у бюлетенях була лише одна кандидатура В.ЦУШКА.
Також усі делегати з’їзду шляхом відкритого голосування обрали О.МОРОЗА почесним головою СПУ.
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