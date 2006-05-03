НАТО коштуватиме українцям 5 гривень на брата

Внесок України в бюджет НАТО після вступу до Альянсу становитиме близько 5 грн. на кожного українця в рік.

Про це в інтерв`ю кореспонденту УНІАН повідомив директор Центру інформації і документації НАТО в Україні Мішель ДЮРЕ.

«Якщо завтра, гіпотетично, Україна вступила б до Альянсу, то для кожного українця це коштувало б близько 5 грн. на рік. Саме така загальна сума внеску до бюджетів НАТО», - сказав М.ДЮРЕ, додавши: «Звичайно, це приблизні розрахунки, але ця сума розрахована за формулою, яка використовувалася для нових членів НАТО. Приміром, членство Польщі в Альянсі сьогодні коштує також близько одного долара на рік за одного жителя».

Він зазначив, що розрахунок здійснюється відносно ВВП.

«Природно, ці цифри приблизні і вони можуть бути дещо більшими або меншими», - відзначив М.ДЮРЕ.

У той же час він підкреслив, що не треба забувати, що для вступу в Альянс необхідно провести реформи економіки, Збройних сил та інших секторів, і це, звісно, вимагає значно більших затрат.

«Заява про дорожнечу вступу до Альянсу - це міф, а проводити реформи Україні доведеться в будь-якому разі», - впевнений представник НАТО.