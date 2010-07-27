Прес-конференція «Хто перешкоджає забороні реклами пива на телебаченні?»

У середу, 28 липня, о 12:30 в інформаційному агентстві УНІАН (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал) розпочнеться прес-конференція на тему: «Хто перешкоджає забороні реклами пива на телебаченні?». Учасники прес-конференції:

Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ , народний депутат України (фракція БЮТ);

Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ, головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» ,

Наталія РОЗИНСЬКА, телеведуча Першого національного каналу, письменниця;

Олег АНДРОС, координатор із взаємодії із засобами масової інформації громадянської кампанії «Форум порятунку Києва».

Ініціатори прес-конференції звертають увагу, що проблема алкоголізму в Україні сьогодні набрала шалених обертів, про що свідчить офіційна статистика. Зокрема, щороку через алкоголізм в Україні помирає більш як 40 тисяч людей. Від 700 до 900 тисяч осіб перебувають на обліку як хворі на алкоголізм, проте реальна цифра в 3–5 разів вища. Кожен житель нашої країни протягом року випиває, навіть за заниженими даними офіційної статистики, більше 60 літрів пива (а за оцінками експертів – понад 180 літрів пива, що є абсолютним світовим рекордом!). Таким чином, проблема алкоголізму перетворилася на одну з кричущих проблем українського суспільства.

У зв’язку з цим організатори заходу наполягають на якнайшвидшому прийнятті у першому читанні законопроекту № 1014-2 про внесення змін до Закону України «Про рекламу» (щодо обмеження реклами алкогольних напоїв і пива), поданому народними депутатами від БЮТ Миколою ТОМЕНКОМ і Андрієм ШЕВЧЕНКОМ ще 23 квітня 2008 року.

Документ передбачає ефективніші обмеження щодо розміщення реклами алкогольних напоїв, пива й інших об’єктів інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої. Зокрема, законопроектом пропонується розповсюдити обмеження на рекламу пива і напоїв, що виготовляються на його основі, знаків товарів і послуг, під якими випускається пиво і напої, що виготовляються на його основі.

Крім того, пропонується на годину – до 24 години – продовжити заборону реклами алкогольних напоїв на радіо і телебаченні, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої.

Законопроектом також передбачається заборона спонсорства теле-, радіопередач, театрально-концертних, спортивних та інших заходів з використанням знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої.

Організатори прес-конференції нагадують, що законопроект № 1014-2 лежить без розгляду в Комітеті ВР України з питань свободи слова та інформації, донедавна очолюваному нинішнім заступником глави Адміністрації Президента Ганною ГЕРМАН, вже 27 місяців. Хоча, згідно з Регламентом ВР, мав бути розглянутим не пізніш як у 30-денний строк.

І лише після звернення групи депутатів до голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА законопроект був включений до розкладу пленарних засідань.

Сьогодні завдання депутатів і громадських організацій – добитися включення законопроекту № 1014-2 до порядку денного конкретного пленарного тижня та проголосувати за нього хоча б у першому читанні, наголошують учасники заходу.