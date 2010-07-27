Янукович ветував закон про контроль за передачами військових товарів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ветував закон «Про внесення змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня Верховна Рада України ухвалила в цілому закон України "Про внесення змін до Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”.

Закон передбачає, що спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань державного експортного контролю має право отримувати від центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, установ та організацій інформацію з питань, вирішення яких належить до їх компетенції, та залучати такі органи, установи та організації до проведення експертизи.