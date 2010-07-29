Що Януковичу казати в Німеччині про НАТО?

Заступник глави Адміністрації Президента України Андрій ГОНЧАРУК обговорив з парламентським державним секретарем Міністерства оборони ФРН Крістіаном ШМІДТОМ питання, пов’язані з візитом глави Української держави Віктора ЯНУКОВИЧА до Німеччини

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, основні теми обговорення: двостороннє співробітництво України з ФРН, НАТО та ЄС, а також позаблоковий статус України.

Під час розмови заступник глави АП зазначив, що є низка питань – економічних, оборонних, гуманітарних, пов’язаних з охороною довкілля, які необхідно обговорити, і висловив сподівання, що в результаті будуть підписані відповідні документи. Він також відзначив доцільність поновлення практики періодичних політичних консультацій на найвищому рівні. Адже це, за словами А.ГОНЧАРУКА, дієвий механізм співпраці у тих напрямках, в яких зацікавлені обидві сторони.

У свою чергу К.ШМІДТ подякував за надану можливість зустрітися і обговорити низку питань напередодні важливого візиту глави Української держави до ФРН.

Він повідомив А.ГОНЧАРУКУ про результати зустрічей, проведених ним в оборонному та зовнішньополітичному відомствах України. Парламентський державний секретар Міністерства оборони ФРН наголосив: «У нового українського уряду відчувається чітке прагнення продовжувати співпрацю у сфері національної безпеки та оборони. До того ж, співробітництво не лише з Європейським Союзом, а й з НАТО».

«Якщо в рамках візиту Віктора ЯНУКОВИЧА до Німеччини окресляться контури позиції України щодо її подальшої активної участі у процесі європейської інтеграції і щодо колективної відповідальності у сфері безпеки (у тому числі – з НАТО), то це буде важливий результат з точки зору формування уявлення про Україну. Це добра нагода для того, щоб чітко окреслити позицію своєї держави», – додав К.ШМІДТ.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЯНУКОВИЧ 30 серпня має намір з офіційним візитом відвідати ФРН.