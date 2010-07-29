Депутат БЮТ закликає терміново рятувати Київ
Від результатів подорожчання газу
Депутат Київради від БЮТ Олександр БРИГИНЕЦЬ заявляє про необхідність скликання позачергової сесії Київради, щоб «врятувати місто від результатів підвищення ціни на газ».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі депутата.
Як відзначив О.БРИГИНЕЦЬ, інформація про підвищення цін на газ для населення і, як результат, підвищення тарифів, головна тема зараз для всіх.
Тим часом в питанні підвищення тарифів у Києві «дуже дивна історія», сказав він. «Міська влада (КМДА) запевняє нас, що підвищення тарифів у Києві не буде, а прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ запевняє, що тарифи підвищать всім. Нестиковочка», - зазначає О.БРИГИНЕЦЬ.
Хоча, вважає він, підвищення тарифів для всіх, крім киян, можливе у двох випадках.
По-перше, відзначив О.БРИГИНЕЦЬ, якщо нинішні тарифи в Києві вже враховують значне підвищення вартості газу для населення, і киянам наперед заклали завищені розрахунки, значить, кияни, вже переплачують - і чимало.
По-друге, сказав депутат, уникнути підвищення тарифів у Києві можна, якщо терміново внести зміни до бюджету міста, щоб знайти гроші на компенсації (а зараз вони не передбачені) між нинішньою ціною газу і тою, що буде з 1 серпня.
«У тому разі, якщо причина номер 1, то керівництво міста треба віддати під суд. Якщо ж причина номер 2, то внесення змін до бюджету - питання невідкладне, а найближча сесія запланована на кінець вересня», - сказав О.БРИГИНЕЦЬ.
Виходячи з цього, депутат направив відповідне звернення меру Києва Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ «терміново вийти з відпустки і провести позачергову сесію Київради (виконуючий обов`язки мера Олександр ПОПОВ не наділений повноваженням скликати сесії, оскільки він не мер), щоб внести зміни до бюджету через незаплановане підвищення цін на газ».