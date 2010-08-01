Депутат Шкутяк очолив виборчий штаб "Нашої України" на Прикарпатті

Народний депутат від НУ-НС, голова Івано-Франківської обласної організації партії «Наша Україна» Зіновій ШКУТЯК очолив виборчий штаб «Нашої України» на місцевих виборах на Прикарпатті, які відбудуться 31 жовтня 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили на партійній конференції Івано-Франківської обласної організації.

З.ШКУТЯК у своєму виступі, критикуючи «антиукраїнську владу» на загальнодержавному рівні, поставив завдання перед партійцями не втратити України на місцях. «Ми маємо довести до виборця єдине гасло: ми повинні втримати Україну на місцях - ні більше, ні менше, - наголосив З.ШКУТЯК. – І привести до влади на місцях людей, які не будуть зраджувати і не підуть проти власного сумління. А працюватимуть на людей і Україну як незалежну державу».

Конференція обрала делегатів на 5 з’їзд партії, який мав би відбутися 21 серпня. Як повідомив делегатів З.ШКУТЯК, 20 серпня у Києві відбудеться Рада партії «Наша Україна», на якій, очевидно, дату з’їзду перенесуть на початок вересня.

Делегати конференції вивели зі складу обласної Ради партійної організації народного депутата України Миколу КРУЦЯ, який увійшов у коаліцію.

Також було прийнято Заяву з приводу висловлювань мера Москви Юрія ЛУЖКОВА щодо статусу Севастополя. У документі на ім’я Президента України, Кабінету міністрів і Верховної Ради делегати конференції вимагають дати оцінку цим висловлюванням (що Севастополь завжди буде російським містом і з Криму флот Росії ніколи не піде – УНІАН) та заборонити в’їзд до України Ю.ЛУЖКОВУ, який «зазіхає на територіальну цілісність Української держави».