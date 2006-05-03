Журналісти і депутати визначать пріоритети ВР у сфері свободи слова. Круглий стіл

Заступник керівника БЮТ Микола ТОМЕНКО запрошує представників Партії регіонів, «Нашої України» та СПУ 4 травня взяти участь у роботі “круглого столу” “Пріоритети Верховної Ради нового скликання у сфері свободи слова та ЗМІ”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.ТОМЕНКА.

За словами одного з лідерів БЮТ, «наша команда хоче, щоб Верховна Рада вже з перших днів своєї роботи почала вирішувати проблеми демократизації українських мас-медіа”. М.ТОМЕНКО висловив сподівання, що представники Партії регіонів, «Нашої України» та СПУ, які планують працювати в парламентському комітеті з питань свободи слова та інформації, також завтра візьмуть участь в обговоренні цієї проблеми.

До участі у засіданні “круглого столу” запрошені: народні депутати України М.ТОМЕНКО, Андрій ШЕВЧЕНКО (БЮТ); Едуард ПРУТНІК (Партія регіонів); Ольга ГЕРАСИМ’ЮК, Ігор ЖДАНОВ (“Наша Україна”); Леонід МОРДОВЕЦЬ (СПУ), а також представники медіа: Наталія ЛІГАЧОВА (головний редактор «Телекритики»), Валерій ІВАНОВ (президент Академії української преси), Олександр ЧЕКМИШЕВ (президент Комітету «Рівність можливостей»), Катерина М’ЯСНІКОВА (виконавчий директор Незалежної асоціації телерадіомовників), Сергій ГУЗЬ (голова Незалежної медіа-профспілки) та інші.

“Круглий стіл” “Пріоритети Верховної Ради нового скликання у сфері свободи слова та ЗМІ” розпочне свою роботу 4 травня об 11.00 у прес-центрі «ЛігаБізнесІнформ» (вул. Т. Шамрила, 23).