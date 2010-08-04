Експерти вважають, що підняття тарифів на ЖКП вдарить по рейтингу ПР

Політичні експерти вважають, що підняття тарифів на житлово-комунальні послуги суттєво вплине на рейтинг Партії регіонів на місцевих виборах.

Про це свідчать результати опитування, проведеного PR-групою Polittech. Політичним експертам задавали питання: «Чи вплине рішення уряду підвищити ціну для газ для населення на 50% з 1 серпня ц.р. та підняття тарифів ЖКГ в середньому по країні на 25% на рейтинг Партії регіонів на місцевих виборах 31 жовтня ц.р.?».

Політолог, професор Києво-Могилянської академії Олексій ГАРАНЬ думає, що вплине. Але, говорить експерт, “слід врахувати, що все-таки вони взяли кредит в МВФ, який намагатимуться використати як так звану «подушку». Окрім того, насправді все буде більше залежати від кон’юнктури в світовій економіці, від того, наскільки буде купуватися традиційний український експорт. Якщо ситуація залишиться стабільною - то це добре, а якщо буде погіршення, тоді, безумовно, це буде додатковим фактором для погіршення ситуації в українській економіці, що, безумовно, відіб’ється на рейтингу ПР”. Водночас, вважає О.ГАРАНЬ, “напередодні виборів Партія регіонів робить все для того, щоб її рейтинги мінімально впливали на виборчий процес. Свідченням цього є прийняття закону про місцеві вибори, в якому все зроблено для надавання преференцій одній політичні силі”.

Політичний експерт Олександр ПАЛІЙ переконаний, що підвищення тарифів на ЖКП “суттєво вплине і на рейтинг Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, і правлячої команди через те, що її дії є нелогічними і навіть абсурдними. «Помаранчева» команда, при всій критиці до неї, не піднімала тарифи на газ, незважаючи на постійне зростання закупівельної ціни. В той же час В.ЯНУКОВИЧ і правляча команда, які отримали від “Газпрома” знижку на газ в 30%, чомусь не знижують тарифи, а навпаки - піднімають їх на 50%”. За словами О.ПАЛІЯ, все це “свідчить про те, що маржа колосальна - у 80% - йде у цілком визначену кишеню, і мені здається, що ці прості цифри найкраще подіють на виборців незаідеалізованих, на тих, які є найбільш орієнтовані на матеріальні речі. Я думаю, що цей аргумент буде достатньо руйнівним, і опозиції було б доцільно використати цю ситуацію, тим більше, що люди відчують та побачать ці цифри на своїх рахунках та по цінах на базарах”.

Політолог Володимир ЦИБУЛЬКО відзначає, що “підвищення цін – це тільки елемент тотальної брехні влади, тобто фактично все, що ми маємо, це звичка не бачити власного виборця і не мати ніяких зобов’язань на другий день після виборів. Ось все це і сталося. Регіонали демонструють власну «політичну культуру» - це радянський стиль, стиль ставлення до народу як до свого підлеглого. Власне кажучи – це демонстрація радянізації в усіх своїх проявах”.

За словами політтехнолога, директора центру «Соціополіс» Володимира ПОЛЯКОВА, влада, прийнявши рішення про підвищення ціни на газ для населення на 50% з першого серпня поточного року, щоб отримати кредит МВФ, забула повідомити громадян, що це означає й підвищення тарифів на послуги ЖКГ. Тому, коли люди отримають нові платіжки у вересні, вони побачать суму, що у середньому на 25% буде вища за попередню. “Більше того, намагання опозиції донести цю інформацію до населення викликає спротив з боку владних інституцій. Так, наприклад, у Черкаському штабі БЮТ владою були вилучені листівки, в яких повідомлялося про підвищення тарифів ЖКГ. Це робиться тому, що Партії регіонів напередодні місцевих виборів не вигідно говорити на цю болючу для виборців тему. Їм вигідно просто замовчувати тему тарифів на ЖКП, а краще зовсім не помічати, що відбувається в реальному житті, продовжуючи з екранів телевізора говорити про економічне зростання”, - відзначив В.ПОЛЯКОВ.