Одеські прочани скаржаться прокуратурі на свавілля керівництва міськДАІ

Парафіяни одеського храму Різдва Христова Української православної церкви Київського патріархату направили прокурору міста Одеси звернення з вимогою перевірити законність дій керівництва Одеського міськуправління ДАІ, яке допустило вночі 28 липня грубе свавілля відносно групи прочан, які мали намір здійснити автобусну поїздку з Одеси до столиці для участі в богослужінні та Хресній ході з нагоди Дня Хрещення Русі.

За словами прочан Оксани СТРОГАНОВОЇ і Галини МОГИЛЬНИЦЬКОЇ, які скликали сьогодні прес-конференцію, «якщо повірити поясненням посадовців ДАІ, то віруючі люди по всій Україні наймали собі для виїзду до столиці 28 липня п`яних водіїв автобусів або водіїв без прав».

«Принаймні такі звинувачення на адресу перевізників висунуто правоохоронцями, зокрема групою посадовців на чолі із заступником начальника Одеського міськДАІ підполковником Олександром СТАРИЧЕНКОМ», - підкреслила О.СТРОГАНОВА.

Причому вночі 28 червня, за словами Г.МОГИЛЬНИЦЬКОЇ, «співробітники ДАІ не лише блокували з надуманих приводів виїзд автобусів із міст, як це було в Одесі, але також затримували транспортні засоби з прочанами з Тернополя, Чернівців, Харкова на під`їздах до Києва, про що мені розповідали віруючі, які зуміли все-таки прорватися вранці на богослужіння до столиці».

«Ми відчуваємо почуття подяки до тих правоохоронців, які виконуючи свій службовий обов’язок, перешкоджають скоєнню злочину бандитом або нейтралізують вбивць, - підкреслила Г.МОГИЛЬНИЦЬКА, - але що відчувають співробітники ДАІ або міліції, коли свідомо йдуть на правопорушення, зневажаючи конституційні права віруючих громадян?»

Причому 28 липня «правоохоронцями» було порушено не лише закріплені в Конституції України права громадян на свободу пересування, - констатували організатори прес-конференції, - але також вимоги статті 5 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації». І в тій чи іншій мірі ці правопорушення стосуються законних інтересів 16-мільйонної громади віруючих УПЦ КП».

Нагадаємо, в ніч на 28 червня цього року п`ять співробітників ДАІ на чолі із заступником начальника Одеського міського управління ДАІ О.СТАРИЧЕНКОМ заблокували виїзд автобуса з групою віруючих УПЦ КП до Києва для участі в богослужінні й Хресній ході. Підполковник О.СТАРИЧЕНКО підійшов до водія автобуса, що під`їхав на вулицю Торгову, і висунув звинувачення, що водій автобуса п`яний, а до віруючих - жінок і чоловіків - співробітники ДАІ у формі й люди в штатському застосовували грубу фізичну силу, щоб не допустити посадку в транспортний засіб.

Настоятель одеського храму Різдва Христова отець ВІТАЛІЙ додав, що «саме напередодні зірваної поїздки до столиці співробітники ДАІ також у нього особисто несподівано вилучили водійські права, проте незабаром повернули, не знайшовши, очевидно, ніяких причин до застосування таких заходів впливу. Залишається лише здогадуватися, від кого отримує відомості й вказівки керівництво Одеського міськДАІ, проводячи подібні денні й нічні операції проти мирян і представників духівництва УПЦ КП».

У відділі зв`язків із громадськістю Одеського міськДАІ ніяк не змогли пояснити нічний інцидент на Торговій вулиці: «Нічого про це не знаємо». А заступник начальника облДАІ Ігор МАЛОМУЖ так прокоментував в інтерв`ю УНІАН зірвану поїздку прочан: «Водій автобуса перебував у нетверезому стані, машина була несправною, була відсутня путівка. У другого водія, який повинен був везти прочан, також не було ні водійського посвідчення, ні медичної довідки».

Вранці в прес-центрі УПЦ КП заявили, що до Київської патріархії надійшли численні сигнали про різні спроби перешкодити приїзду прочан до столиці на святкування Дня Хрещення Київської Руси-України.