Янукович та Бубка обговорили заявку України на зимову Олімпіаду-2022

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та президент Національного олімпійського комітету Сергій БУБКА обговорили концепцію подання заявки від України на проведення Зимових Олімпійських ігор 2022 року у Карпатах.

Як повідомили УНІАН в прес-службі глави держави, відповідне обговорення відбулося сьогодні під час зустрічі В.ЯНУКОВИЧА та С.БУБКИ.

У ході розмови С.БУБКА поінформував главу держави про свою нещодавню поїздку в Карпати (Львівська область) для ознайомлення з місцевою ситуацією з урахуванням вимог, необхідних для того, щоб Україна могла подати зазначену заявку і претендувати на прийняття Зимової Олімпіади-2022. Крім того, глава НОК повідомив Президенту України про ключові моменти, які слід забезпечити в питаннях готельного комплексу, розбудови відповідної інфраструктури, необхідних для подання заявки. «Ми повинні до 2014 року планомірно підготувати всю інформацію, покращити нашу інфраструктуру, щоб у 2014 році висунути свою кандидатуру на проведення Зимових Олімпійських ігор», - сказав С.БУБКА.

Він також зауважив, що Україна реально має всі умови для того, щоб гідно провести цей захід. «Нам просто треба сьогодні грамотно вивчити всі вимоги, які необхідно знати, щоб протягом чотирьох наступних років зробити перші кроки і розвинути ту інфраструктуру, яка нам знадобиться для подання заявки», – підкреслив С.БУБКА. За його словами, Міжнародний олімпійський комітет вважає, що семи років достатньо, щоб з нуля підготуватися і провести Олімпійські ігри на найвищому рівні. “А сьогодні, коли у нас є дванадцять років і п’ять років до моменту голосування на сесії МОК, якщо ми будемо підходити до питання чітко, за програмою, кожного року виконуватимемо певний обсяг робіт з будівництва спортивних споруд, які знадобляться нам до 2022 року, я вважаю – це реально», – відзначив президент НОК України.