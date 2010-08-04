В УДО так і не побачили, як охорона Януковича заламала журналіста

За результатами службового розслідування жодних порушень в діях співробітників УДО, які застосували силу до журналіста Сергія Андрушка, не встановлено.

Про це йдеться у відповіді Управління державної охорони на інформаційний запит "Української правди".

"По подіям, які мали місце 15 червня 2010 року під час проведення охоронного заходу при відвідуванні посадовими особами, щодо яких здійснюється державна охорона, виставки Агро-2010, Управлінням держохорони України проведено службове розслідування. В діях військовослужбовців порушення вимог чинного законодавства не встановлено", - йдеться у відповіді УДО.

В документі також зазначається, що військовою прокуратурою Центрального регіону України було проведено перевірку в порядку статті 97 КПК.

"У ході перевірки фактів зловживання військовою службовою владою, або службовим становищем, перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень та недбалого ставлення до військової служби з боку військовослужбовців УДО не встановлено", - зазначається в повідомленні.

Також в документі повідомляється, що 13 липня Військова прокуратура центрального регіону винесла постанову про відмову в порушенні кримінальної справи щодо військовослужбовців УДО за зловживання владою або службовим становищем, якщо таке діяння заподіяло істотну шкоду, умисне вчинення дій, які виходять за межі наданих повноважень.

Раніше заступник глави адміністрації президента Ганна Герман заявляла, що за результатами розслідування будуть зроблені "жорсткі висновки".

"16 липня завершується службове розслідування цього інциденту і будуть зроблені жорсткі висновки", - заявляла Герман.