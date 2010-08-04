Мер Іллічівська вступив до Партії регіонів

Міський голова Іллічівська, що на Одещині, Валерій ХМЕЛЬНЮК вступив до Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на відкритому зібранні іллічівських «регіоналів» він був прийнятий до лав партії.

Виступаючи на зборах, В.ХМЕЛЬНЮК мотивував такий крок бажанням працювати в єдиній команді «дуже прагматичної і впевненої у собі влади», маючи на увазі функціонерів від Партії регіонів.

«Ця влада знає, чого вона хоче. Треба провести український народ і країну через дуже серйозні реформи», - заявив він.

Присутній на зборах лідер обласної організації Партії регіонів і голова Одеської ОДА Едуард МАТВІЙЧУК зазначив, що радий прийому в партію Іллічівського міського голови. "Це – не проста подія. Це – знакова подія... Таких мерів в Україні немає. Це людина, яка присвятила себе місту...», - сказав Е. МАТВІЙЧУК, додавши, що Іллічівськ - це місто, “яке працює на себе, на своїх жителів і працює на свою країну".

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня у Партію регіонів вступив міський голова Дніпропетровська Іван КУЛІЧЕНКО. Голова Дніпропетровської облдержадміністрації і лідер обласної організації Партії регіонів Олександр ВІЛКУЛ заявив, що ПР «висуне і підтримає І.КУЛІЧЕНКА як кандидата на посаду міського голови Дніпропетровська» на місцевих виборах, що відбудуться 31 жовтня.