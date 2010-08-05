В ГПУ заявляють, що Голомшу понизили за власним бажанням

В Генеральній прокуратурі України заявляють, що колишнього заступника генерального прокурора Миколу ГОЛОМШУ понизили у посаді не через відмову переглянути свою позицію щодо Голодомору 1932-1933 років, а за власним бажанням.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби Генеральної прокуратури.

Як зазначається у заяві, 4 серпня деякими Інтернет-виданнями з посиланням на власні джерела, поширено інформацію про те що “заступник генерального прокурора України Микола ГОЛОМША був звільнений з Генпрокуратури і понижений на посаді через відмову переглянути свою позицію щодо Голодомору 1932-1933 років…”.

Прес-служба Генеральної прокуратури України уповноважена заявити, що “поширена інформація не відповідає дійсності, носить спекулятивний характер та спрямована на дискредитацію органів прокуратури і втягування її в політику”.

Як також зазначили в Генпрокуратурі, М.ГОЛОМША неодноразово звільнявся з посади заступника генерального прокурора за власним бажанням. Так, в 2007 році він вже звертався з проханням про переведення в прокуратуру Львівської області. У цьому році, на його прохання, 22 липня наказом генерального прокурора України М.ГОЛОМШУ було призначено на посаду військового прокурора Центрального регіону.

”Сподіваємося, що у М.ГОЛОМШІ вистачить сміливості, не ховаючись за спинами окремих політиків, почати гідно виконувати свої професійні обов’язки. Можливо, він відверто розкаже про те, яким чином “курував” справу про визнання Голодомору. Якщо він чесна і принципова людина, то спростує інформацію про “міфічні” зустрічі, розмови та тиск, які начебто були у нього з цього питання”, - йдеться у заяві прес-служби Генпрокуратури.

Як також наголосили в ГПУ, “відповідно до законодавства, органи прокуратури завжди поза політикою, тому вкотре звертаємося до шановних журналістів та представників засобів масової інформації з проханням утримуватися від оприлюднення неправдивої і недостовірної інформації”.

Як повідомило 4 серпня видання “Фокус” з посиланням на свої джерела, М.ГОЛОМША був звільнений з Генпрокуратури і понижений на посаді через відмову переглянути свою позицію щодо Голодомору 1932-1933 років. Так, джерело, близьке до Генпрокуратури, розповіло, що питанням відставки М.ГОЛОМШІ займався перший заступник Генпрокурора Віктор ПШОНКА.

”В кінці липня ПШОНКА разом із одним із заступників глави АП зайшов у кабінет ГОЛОМШІ. Під час розмови було порушено питання про визнання Голодомору геноцидом українського народу”, - зазначив співрозмовник видання.

Як відомо, Апеляційний суд м. Києва на початку цього року визнав більшовицьких лідерів СРСР винними в організації геноциду українців у 1932-1933 роках. М.ГОЛОМША курував цей судовий процес від прокуратури, за його підписом матеріали, зібрані СБУ, пішли до суду.

”Під час розмови (В.ПШОНКИ і М.ГОЛОМШІ) зайшлося про те, що всі розуміють характер того політичного моменту, і ГОЛОМШІ нічим не дорікають, однак, тепер позицію Генпрокуратури у цій справі варто було б змінити”, - повідомив співрозмовник “Фокуса”.

За його словами, така необхідність виникла не стільки через політичні погляди Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, скільки з необхідності виправдати його в судовому процесі, розпочатому проти нього громадянином Володимиром ВОЛОСЮКОМ.

Як нагадує видання, у середині червня В.ВОЛОСЮК подав на В.ЯНУКОВИЧА до суду за те, що під час спілкування з журналістами у Страсбурзі Президент заявив, що Голодомор не був геноцидом виключно українського народу.

На думку позивача, тим самим Президент порушив закон, згідно з яким “публічне заперечення Голодомору 1932-1933 років в Україні як геноциду визнається наругою над пам`яттю мільйонів жертв Голодомору, приниженням гідності Українського народу і є протиправним”.

”Перед юристами з Банкової постало завдання захисту ЯНУКОВИЧА в суді. З СБУ і парламентом питань не було – восени закон про відповідальність за заперечення геноциду повинні скасувати. Однак, оскільки судове рішення, яке знайшло відповідальних саме за геноцид, було вже ухвалене, виникла необхідність переглянути позицію Генпрокуратури, з чим вони й прийшли до ГОЛОМШІ”, - зазначило джерело.

Проте, за даними цього джерела, М.ГОЛОМША відмовився відкликати свій підпис під документами щодо Голодомору, за що й був прибраний із Генпрокуратури і фактично понижений по службі.