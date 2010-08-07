Каськів про нацпроекти, доручення Януковича, принципи і популізм

Народний депутат України, керівник робочої групи з національних проектів Комітету економічних реформ Владислав КАСЬКІВ наголошує на важливій ролі «національних проектів» у реалізації економічних реформ у державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Києві.

«Національні проекти є практичною основою для реалізації економічних реформ. У системі державної влади буде вперше застосований принцип проектного управління. Реалізація національних проектів гарантує залучення значного обсягу інвестицій і розвиток стратегічних напрямів економіки без використання бюджетних коштів. І це є головним принципом, - сказав В.КАСЬКІВ. - Національні проекти мають стратегічне значення для кожної окремої галузі економіки, регіону або вирішення соціальних проблем, мають обмежений термін реалізації - до 4 років – і обсяг не менше 300 млн. грн.».

За його словами, на сьогодні Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ визначені 5 національних проектів з орієнтовним обсягом фінансування 40 млрд. грн., а також ще 10 перспективних напрямів, які складають другу хвилю інвестиційних надходжень. При цьому основними критеріями реалізації національних проектів є їх реалістичність і швидкість реалізації.

В.КАСЬКІВ не уточнив, про які саме 5 проектів йдеться, зазначивши, що дані проекти повинні ще пройти обговорення на засіданні Комітету економічних реформ, яке має відбутися до кінця серпня. Також до кінця серпня дані проекти планується передати на розгляд Кабінету міністрів України.

Водночас він зазначив, що основними напрямами реалізації проектів будуть енергетична безпека і розвиток альтернативних джерел енергії, а також підвищення якості життя населення.

Відповідаючи на питання журналістів щодо можливої зміни своєї політичної позиції, В.КАСЬКІВ сказав: «Яке відношення нацпроекти мають до політики? Це державна справа. Офіційно повідомляю, що мене як народного депутата ніхто не примушує вступати в Партію регіонів або в коаліцію, або голосувати проти моїх переконань. Проблемою є наявність в коаліції комуністів і деякі питання в гуманітарній сфері, зокрема трактування історії і мовна політика».

Крім того, В.КАСЬКІВ, відповідаючи на питання журналістів про те, чи не боїться він, що його активна робота з новою владою негативно вплине на його взаємостосунки з колегами по фракції, яка заявила про свою опозиційну позицію до нинішньої влади, сказав: «Постраждати (відносини з колегами по фракції - УНІАН) можуть, але лише з недалекими політиками, які займаються тільки дешевим популізмом і спекуляціями. Я підкреслюю, що ключовий принцип у політиці - ніколи в житті не голосувати і не виступати проти своїх принципів. Я вам можу сказати, що я цього робити не буду».

Як повідомляв УНІАН, під час зустрічі з В.КАСЬКІВИМ у Криму 4 серпня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив упевненість, що центром зростання економіки стануть національні проекти.