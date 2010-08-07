Два кандидати в мери Дніпропетровська вступили в Партію регіонів

До Партії регіонів вступив ще один відомий дніпропетровський політик

Як повідомили УНІАН в ІА «Новий Міст», 5 серпня керівник Дніпропетровської обласної організації Партії регіонів, губернатор Олександр ВІЛКУЛ вручив партійний квиток керівнику фонду «Наш дім – Дніпропетровськ» Ігорю ЦИРКІНУ.

Представляючи нового партійця, О.ВІЛКУЛ підкреслив, що одним із ключових завдань Партії регіонів є консолідація регіональної еліти навколо єдиної мети – покращення якості життя жителів Дніпропетровська, розвиток міста як інноваційної столиці України.

«Я дуже радий сьогодні, що можу прийняти в партію одного з яскравих молодих політиків Дніпропетровська – Ігоря ЦИРКІНА. Це наочний приклад того, що політичні лідери можуть об`єднуватися, домовлятися на благо спільної мети – процвітання Дніпропетровська. Із задоволенням вручаю Ігорю Марковичу партійний квиток № 4-99127», – сказав О.ВІЛКУЛ.

Відповідаючи на запитання, кого з кандидатів на посаду мера підтримуватиме Партія регіонів, О.ВІЛКУЛ заявив, що в команді немає конфлікту інтересів.

«Політик стає кандидатом у мери лише після реєстрації. Реєстрація буде через два місяці. Коли ми приймали в партію Івана КУЛІЧЕНКА, я сказав, що рекомендуватиму партійній конференції підтримати саме його. У нас у команді немає конфлікту інтересів. Ігор Маркович займе гідне місце в наших лавах, і, я думаю, у нього буде можливість докласти всі свої знання й уміння на користь рідному місту. А яким чином – ви дізнаєтеся пізніше», – сказав О.ВІЛКУЛ.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, яким чином тепер будуватимуться його відносини з діючим мером Дніпропетровська Іваном КУЛІЧЕНКОМ, І.ЦИРКІН зазначив: «Сьогодні, мені здається, місто перебуває на тому етапі, коли потрібно перестати критикувати один одного і разом, знаходячись в єдиній команді, довести, як може розвиватися регіон. Як зазначив О.ВІЛКУЛ, у нас у всіх спільне завдання – розвивати наш рідний Дніпропетровськ, наш регіон. Тому ми працюватимемо разом на благо міста».

Що ж до подальшої долі Фонду «Наш дім – Дніпропетровськ», то діяльність його не лише триватиме, а й розшириться новими програмами.

«На сьогоднішній день Фонд «Наш дім – Дніпропетровськ» – це достатньо потужна й серйозна громадська організація, яка дуже багато зробила для міста. Вона продовжуватиме існувати й далі як добродійна організація, й надаватиме посильну допомогу жителям нашого міста», – заявив І.ЦИРКІН.