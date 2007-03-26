Богатирьова про три стовпи, на яких стоїть політика Януковича

Координатор парламентської більшості, лідер фракції Партії регіонів Раїса Богатирьова вважає, що політика уряду прем`єр-міністра Віктора Януковича побудована на трьох основних стовпах: економічний прагматизм, єдиний народ і суспільна стабільність. "Саме це і було предметом його позиції, і саме ці фундаментальні опори і будуть основою програми Уряду", - цитує її слова прес-служба Партії регіонів.

За словами Р.Богатирьової, коаліція довела за короткий період здатність на чолі з урядом В.Януковича здійснювати в першу чергу швидкі і мотивовані соціально-економічні реформи. "Його позиція надзвичайно проста - добробут повинен стати не тільки мрією, але і реальністю і для бідних, і для тих, хто сьогодні формується як середній клас, чи для тих, хто вже став національною буржуазією", - підкреслила народний депутат.

РБК