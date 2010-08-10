Двох посадовців КМДА викликали на допит та затримали

Вчора працівники міліції за підозрою у нецільовому використанні 2,5 млн. грн. затримали начальника Головного управління зв`язку та інформаційних технологій КМДА, а також начальника одного з відділів цього управління.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві, вказані особи були затримані у столичному главку міліції, куди їх було викликано на допит у рамках кримінальної справи, порушеної за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Як зауважили у ЦГЗ, вказана сума була виділена з бюджету на створення сучасних телекомунікаційних систем Києва і їхнього розвитку. Із затриманими проводяться подальші слідчі дії.