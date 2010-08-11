Кужель розповіла МВФ про спрощені податки

Заступник голови партії «Сильна Україна» Олександра КУЖЕЛЬ презентувала фахівцям Міжнародного валютного фонду концепцію спрощеної системи оподаткування, розроблену під керівництвом віце-прем`єр-міністра з економічних питань Сергія ТІГІПКА.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі С.ТІГІПКА.

Зокрема, О.КУЖЕЛЬ, яка очолює робочу групу з розробки змін до розділу проекту Податкового кодексу «Спеціальні режими оподаткування» пропонує дати можливість підприємцю-“спрощенцю” збільшувати граничний річний оборот на 100 тис. грн. за кожного найманого працівника. «Це дозволить фізособі, яке працює на єдиному податку, збільшити максимально допустимий оборот до 1 млн. 300 тис. грн.», - зазначила О.КУЖЕЛЬ. Вона також підкреслила, що при граничному обороті в 300 тис. грн., прописаному в опублікованому Міністерстві фінансів варіанті Податкового кодексу, абсурдно виглядає припущення, що «спрощенці» зможуть забезпечити роботою ще 10 осіб. Така норма, на її думку, неминуче приведе до економічної ситуації 1998 р., коли весь бізнес знаходився в тіні, а бюджет недоотримував колосальні суми.

На прохання представників МВФ робочою групою підготовлені документи, які будуть представлені найближчим часом на онлайн-конференції з Вашингтоном. У роботі конференції візьмуть участь провідні податкові консультанти МВФ, представники малого і середнього бізнесу України, представники опозиції.