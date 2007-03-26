Черновецький пообіцяв 100 тисяч гривень винагороди

100 тис. грн. винагороди обіцяє Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ тому, хто повідомить імена зловмисників, які вчинили замах на здоров’я та життя депутата Деснянської районної ради від фракції «Блок Леоніда Черновецького» Юрія ТИТОВА.

Як повідомили на «Радіо Київ», про це мер заявив під час сьогоднішніх відвідин постраждалого в лікарні.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ висловив переконання, що Ю.ТІТОВ “своїми чесними діями наступив на хвіст бандитським угрупуванням”.

Наразі загрози для життя постраждалого депутата Ю.ТІТОВА вже немає. Проте лікарі оцінюють його стан як тяжкий. У потерпілого сильні опіки очей, стравоходу та трахеї, втім, Ю.ТІТОВ залишився зрячим.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня 2007 р. було здійснено замах на здоров’я та життя депутата Деснянської районної у місті Києві ради Ю.ТІТОВА - невідомі облили його кислотою. Зараз постраждалий перебуває в реанімації Центру термічних уражень і реконструктивно-пластичної хірургії.

Блок Черновецького пов’язав замах на депутата з його ефективними спробами легалізувати й упорядкувати діяльність паркувальних майданчиків, зруйнувати корупційні схеми у цій сфері, що були створені за каденції минулої влади. З вересня 2006 р. по січень 2007 р. Ю.ТІТОВ був виконуючий обов’язки директора, а в січні поточного року призначений директором КП „Деснянськпарксервіс ”.

За фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень Ю.ТІТОВУ співробітники Деснянського райвідділу міліції столиці порушили кримінальну справу за ч.1 ст.121 (умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.