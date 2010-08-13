Спілка журналістів занепокоєна утисками свободи слова на Черкащині

Черкаська обласна організація Національної спілки журналістів України висловлює занепокоєння ситуацією зі звільненням з посади генерального директора Черкаської обласної державної телерадіомовної компанії “Рось” Михайла КАЛІНІЧЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у Відкритій заяві організації НСЖУ.

За словами авторів заяви, серйозні звинувачення керівника Черкаської ОДТРК “Рось” щодо утисків з боку голови Черкаської облдержадміністрації Сергія ТУЛУБА не стали предметом розгляду і реагування влади. Натомість М.КАЛІНІЧЕНКА було звільнено наказом Держкомтелерадіо на підставі, що він викладає (з незначним навчальним навантаженням) в черкаському університеті.

Черкаську обласну організацію НСЖУ дивує також аргументація, яку наведено у зверненні губернатора С.ТУЛУБА до голови Держкомтелерадіо Юрія ПЛАКСЮКА - нібито «М.КАЛІНІЧЕНКО, використовуючи службове становище, проводить збір компрометуючої інформації для виконання «політичних замовлень», отриману інформацію оприлюднює в прямому ефірі».

При цьому в заяві наголошується, що “таке бездоказове звинувачення дискредитує нашого колегу та принижує гідність колективу ОДТРК".

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова Черкаської обласної організації Національної спілки журналістів України Сергій ТОМІЛЕНКО, в НСЖУ вважають, що на Черкащині професійна діяльність журналістів зазнає утисків з боку влади, яка демонструє безапеляційність своїх рішень та неготовність до партнерства та діалогу зі ЗМІ.