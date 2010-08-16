У Китаї 11 чоловік загинули при падінні будівельної люльки
09:23, 16 серпня 2010Політика
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Усі померли в лікарні
11 чоловік загинули при падінні будівельної люльки в місті Мейхекоу в китайській провінції Цзілінь, передає «Сіньхуа».
Інцидент стався рано-вранці в понеділок під час ремонту в будівлі місцевої лікарні.
Після прибуття на місце лікарів усі потерпілі були доставлені в лікарню, де пізніше померли, зазначає «Газета.ру».
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