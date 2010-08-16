У київській мерії - 9 нових начальників управлінь

Призначено нових керівників дев’яти структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, сьогодні під час наради з оперативних питань із заступниками голови столичної міськдержадміністрації, начальниками головних управлінь і керівниками комунальних підприємств, в. о. голови адміністрації Олександр ПОПОВ представив новопризначених начальників дев’яти структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради.

Так, начальником Головного управління транспорту та зв’язку призначено Євгенія ВОДОВОЗОВА. З 2006 року він працював директором Департаменту транспорту та зв’язку Харківської міської ради. О.ПОПОВ відразу доручив новому начальнику підготувати своє бачення розвитку транспортної інфраструктури міста і представити його найближчим часом.

Начальником Головного управління освіти і науки стала Віра ГОРЮНОВА. До цього часу вона працювала першим заступником начальника Головного управління освіти і науки.

На посаду начальника Головного управління капітального будівництва Києва призначено Сергія ДАНИЛОВИЧА. Попередній керівник управління Віктор ЧЕРНІЙ обійняв посаду першого заступника начальника головного управління.

Начальником Головного управління економіки та інвестицій призначено Ігоря ДОВБАНЯ. На державній службі він з 2005 року. У 2009 році працював у Міністерстві навколишнього природного середовища на посаді начальника Управління стратегічного планування та економіки природокористування, а з жовтня 2009 до цього часу обіймав посаду заступника директора Національного агентства України з іноземних інвестицій та розвитку.

Управління преси та інформації очолила Оксана ЗБІТНЄВА. Раніше вона працювала заступником директора із зв’язків з громадськістю Агентства розвитку житлово-комунального господарства, а з липня 2010 року – виконувала обов’язки керівника Управління преси та інформації КМДА.

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю очолила Марина ХОНДА. Юрист за фахом, з 2008 року вона працювала начальником юридичного управління ТОВ «Концерн «Київпідземшляхбуд». Першим завданням для М.ХОНДИ стане підготовка до цьогорічного святкування Дня Незалежності України та Дня державного прапору України

Начальником Головного управління праці та соціального захисту населення призначена Тетяна КОСТЮРЕНКО, яка раніше очолювала Головне управління соціального захисту населення.

Посаду начальника Головного фінансового управління обійняв Володимир РЕПІК. На державній службі він з 1996 року. Протягом десяти років працював у системі Міністерства фінансів України, а з 2009 року до останнього часу – директором фінансово-адміністративного департаменту Міністерства житлово-комунального господарства України.

Також О.ПОПОВ представив нового начальника Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища – головного архітектора міста Києва Сергія ЦЕЛОВАЛЬНИКА та першого заступника начальника Головного управління контролю за благоустроєм міста Києва Сергія РЮМШИНА.

О.ПОПОВ побажав успіхів в роботі усім новопризначеним керівникам.

«Я переконаний, що кожна особа з новопризначених керівників – досвідчений фахівець. Переконаний, що ці люди виправдають нашу довіру», – сказав О.ПОПОВ.

Він додав, що наразі в КМДА продовжуються конкурси на заміщення вакантних посад і незабаром будуть нові призначення.