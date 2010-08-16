Янукович: трошки треба жирок, як кажуть, потрусити

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив незадоволення діяльністю деяких посадових осіб у питанні вжиття заходів пожежної безпеки в регіонах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні у Києві на селекторній нараді з керівниками регіонів, присвяченій ситуації щодо пожежної безпеки в державі.

У заході також беруть участь генеральний прокурор, голова СБУ, міністри внутрішніх справ, оборони та надзвичайних ситуацій, командувач Внутрішніх військ МВС, а також керівник Укргідрометцентру.

Президент заявив, що у серпні сталось близько трьох тисяч пожеж, зокрема, 2200 – лісових на території близько 6,5 тис. га.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, найбільш складна ситуація спостерігається у південно-східних регіонах України, зокрема, у Криму, а також у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській та Сумській областях.

Як відзначив Президент, після рішень РНБО від 5 серпня була створена на всіх рівнях ефективна система протидії пожежам. «Я хотів би сказати, що це така перевірка на боєздатність для кожного. І ми подивилися, як хто в цій ситуації працює. Розгорталися, я вам скажу, дуже повільно. Я не хочу сьогодні витрачати багато часу – я проведу окремі розмови з деякими керівниками. Але я хочу сказати, що трошки треба жирок, як кажуть, потрусити…» - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він вкотре наголосив, що у ситуації, яка склалася, керівники влади на місцях несуть персональну відповідальність.