Катеринчук закликає розпочати голодування на захист свободи слова

Народний депутат України (фракція НУ-НС), лідер Європейської партії Микола КАТЕРИНЧУК закликає опозиційних політиків розпочати голодування на захист свободи слова в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу ТВі, про це він заявив в ефірі телеканалу.

«Я запропонував би ЯЦЕНЮКУ, ТИМОШЕНКО, ТЯГНИБОКУ, ГРИЦЕНКУ разом з нами, з Європейською партією, сісти на каналах і почати безтермінове голодування, а не приймати закони, які щось амністують. Для того, щоб щось амністувати потрібно визнати, що ви щось робили не так, що ви винні», – сказав член Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування випадків цензури у ЗМІ.

«Якщо вони не погодяться, ми самі сядемо», – підкреслив М.КАТЕРИНЧУК.