Кабмін хоче керувати телебаченням і радіо на законних підставах

Кабінет міністрів України пропонує на законодавчому рівні закріпити підпорядкування уряду Національної телекомпанії України (НТКУ) та радіокомпанії (НРКУ).

Відповідна законодавча ініціатива міститься в урядовому проекті закону "Про внесення змін до статті 14 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо правових засад діяльності національних телерадіоорганізацій), розміщеному на офіційному сайті Верховної Ради.

Зокрема, уряд пропонує виключити із чинного закону норму про те, що статути Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України затверджуються законом України.

Кабінет міністрів пояснює необхідність внесення таких змін рішенням Конституційного Суду України від 15 вересня 2009 року № 21-рп/2009, згідно з яким визнано неконституційними положення статті 14 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", зокрема в частині призначення керівників національних телерадіоорганізацій, яке по суті стосується і питання затвердження установчих документів цих національних телерадіоорганізацій, оскільки в обох випадках мова йде про здійснення функцій з управління конкретними об’єктами державної власності.

Крім того, уряд також посилається на Господарський кодекс України, згідно з яким "державне підприємство створюється одним засновником, який виділяє необхідне для того майно, формує відповідно до закону статутний фонд, не поділений на частки (паї), затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через керівника, який ним призначається, керує підприємством і формує його трудовий колектив на засадах трудового найму, вирішує питання реорганізації та ліквідації підприємства (частина четверта статті 63)".

"Пунктом 1 частини другої статті 5 Закону України "Про управління об’єктами державної власності" визначено, що, здійснюючи управління об’єктами державної власності, Кабінет міністрів України визначає органи виконавчої влади, які здійснюють функції з управління об’єктами державної власності.

Національна телекомпанія України і Національна радіокомпанія України утворені згідно з постановою Кабінету міністрів від 20 лютого 1995 року № 129 "Питання Державного комітету телебачення і радіомовлення", є державними підприємствами", - йдеться у пояснювальній записці уряду.

При цьому уряд нагадує, що статут НТКУ затверджений постановою Кабміну від 4 червня 2002 року № 764, а статус НРКУ - іншою урядовою постановою (№ 1235 від 22 вересня 2004 року).

"Отже, діюча частина четверта статті 14 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", якою передбачається що статути Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України затверджуються законами, не узгоджуються з Конституцією України, Господарським кодексом України, Законом України "Про управління об’єктами державної власності". У зв’язку з цим та на виконання пункту 2 постанови Кабінету міністрів від 2 червня 2010 року №383, Держкомтелерадіо підготовлено проект Закону України "Про внесення зміни до статті 14 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", - йдеться у пояснювальній записці.