Яценюк: ринок землі матиме 4 обмеження

Народний депутат України, лідер партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК пообіцяв внести на розгляд Верховної Ради кілька законопроектів на підтримку агропромислового сектору.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив учора після участі в засіданні круглого столу питань розвитку АПК в Кіровограді.

«В першу чергу потрібно вирішувати питання компенсації процентної ставки для сільгоспвиробників. Вносити зміни до закону про держбюджет, фінансування зі стабілізаційного фонду переводити на загальний фонд», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

Він повідомив, що підготує для внесення на розгляд парламенту законопроект про регулювання ринку землі, який матиме 4 обмеження.

«Право власності на землю матимуть тільки українські громадяни. Власник землі зобов’язаний її обробляти. Неможливість змінювати цільове призначення землі. Купівля-продаж землі виключно через державну компанію», - підкреслив народний депутат.

А.ЯЦЕНЮК також пообіцяв звернутися до генерального прокурора з офіційним запитом про проведення перевірки якості харчових продуктів, зокрема, на ринку молочної продукції. До цього депутата підштовхнув виступ директора ЗАТ «Первомайський молочноконсервний комбінат» Віктора ПРОКОПЕНКА, який продемонстрував зразки якісної продукції та фальсифікату.

«Виробник може використовувати рослинні жири, але тоді повинен писати великими буквами, що це молоко - не молоко, а хімічний продукт, який складається з жирів немолочного походження», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, підтримка агропромислової галузі сьогодні повинна стати для влади першочерговою, оскільки єдина має потенціал для розвитку.