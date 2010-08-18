Екс-міністра економіки Данилишина оголосили в розшук?

Екс-міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН переховується в Німеччині, повідомило тижневику «Фокус» джерело в Генеральній прокуратурі.

«Імовірно він перебуває в Кельні», - сказав співробітник Генпрокуратури. За його словами, з України Б.ДАНИЛИШИН виїхав за день до порушення кримінальної справи. «Швидше за все, з нашого боку буї витік інформації», - сказав він. Зараз екс-міністр поданий у розшук по Україні. Поки що невідомо, чи дали на нього запит в Інтерпол.

За відомостями джерела, керівництво Генпрокуратури минулого тижня зробило спробу зв`язатися з Б.ДАНИЛИШИНИМ для того, щоб переконати його повернутися до України, пішовши на слідчу угоду. Проте екс-міністр на контакт не пішов.

«Фактично шансів у нього майже немає. Якщо ми подамо на нього в розшук Інтерполу, то йому доведеться або просити політичного притулку, наприклад, у Великій Британії, або домовлятися ще з кількома країнами, які не видають – Ізраїлем чи Росією», - сказав співбесідник «Фокусу».

За міжнародними договорами, екстрадиція Б.ДАНИЛИШИНА з Німеччини можлива.

В уряді Юлії ТИМОШЕНКО Б.ДАНИЛИШИН обіймав посаду міністра економіки. Після зміни влади стосовно колишнього урядовця було порушено кримінальну справу. Екс-міністра обвинувачують в тому, що він «умисно, на користь третіх осіб, використовував владу і службове становище всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки». Справа пов`язана з проведенням закупівель аеропортом «Бориспіль».

Шкоду, завдану Б.ДАНИЛИШИНИМ державі, слідство оцінює в 4,5 млн. грн. За версією обвинувачів, він узгоджував держзакупівлю без конкурсу, в одного учасника, чим допустив перевитрату коштів.