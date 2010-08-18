Королевська: чиновники не хочуть розстатися з можливістю брати хабарі

Запропонований чиновниками перелік видів господарської діяльності, ведення яких вимагає дозволу, «роздутий», щонайменше, в 2 рази.

Про це УНІАН заявила голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи проект урядової постанови "Про визначення переліку дій щодо здійснення господарської діяльності, які не можуть проводитися на підставі подачі декларації". У постанові перераховано 91 вид господарської діяльності, ведення якої вимагає отримання дозвільних документів.

За її словами, вся дозвільна й ліцензійна діяльність має базуватися на простому принципі відповідності трьом критеріям. «Отримання дозволу необхідне лише в тому випадку, якщо господарська діяльність пов`язана із загрозою безпеці держави, загрозою здоров`ю та життю громадян, а також із доступом до обмежених видів ресурсів. Чіткі критерії дозволяють покінчити з практикою створення корупційних схем, за яких підприємці стоять у нескінченних чергах за дозволами», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На думку голови парламентського комітету, ухвалення тимчасових списків видів діяльності, що вимагають дозволів, не має нічого спільного з покращенням бізнес-клімату.

Чиновники не готові розстатися з можливістю принижувати підприємців і вимагати хабарі при видачі дозволів, вважає народний депутат. «Бізнес потребує розуміння того, яким буде ринок через півроку, рік, п`ять років, підприємцям необхідні чіткі довгострокові маяки. Принцип «давайте приймемо тимчасовий документ із помилками, а потім їх виправлятимемо» веде виключно до створення додаткових адміністративних, корупційних бар`єрів для підприємців. Це все одно, що робити ремонт економіки сокирою із зав`язаними очима», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова Комітету Верховної Ради вважає, що перелік повинен прийматися один раз, діяти, мінімум, 3 роки й включати не більше 40 видів діяльності. «У його основі повинні лежати прозорі, зрозумілі критерії. Для того, щоб побудувати ефективну економіку, необхідно дати бізнесу можливість прогнозувати зміни на ринку, зокрема в регуляторній системі. Такої можливості сьогодні він не має, а уряд демонструє псевдодружні кроки, які не ведуть до покращення бізнес-клімату», - підкреслила голова профільного парламентського комітету.

Довідка УНІАН. Після набуття чинності 1 серпня 2010 року Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» підприємці отримали право здійснювати господарську діяльність за декларативним принципом. Законом встановлюється, що право суб`єктів господарювання на проведення певних дій на підставі подання декларації поширюється на всі види діяльності, не заборонені законом. Перелік видів господарської діяльності, які не можуть здійснюватися на підставі подання декларації, в 30-денний термін визначається Кабінетом міністрів України.

Законом передбачено, «в разі незатвердження Кабінетом міністрів впродовж місяця з дня публікації переліку певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть вестися на підставі подання декларації, суб`єкт господарювання має право на ведення господарської діяльності або видів господарської діяльності за поданням декларації».