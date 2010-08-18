Рахунки Чорноморської телерадіокомпанії заарештували?

У Криму заарештовано рахунки Чорноморської телерадіокомпанії, заявив голова Кримської республіканської партійної організації «ВО «Батьківщина» Андрій СЕНЧЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, за словами А.СЕНЧЕНКА, відповідно до рішення суду по особах, які ніколи не мали жодного відношення до телерадіокомпанії «Чорноморська», майно телекомпанії знаходиться під арештом, а Контрольно-ревізійне управління ретельно перевіряє ЧТРК.

Він наголосив, що телекомпанія досі не може отримати від силових структур документи, згідно з якими було заарештоване її майно, а, відповідно, не може захищати свої права.

За словами А.СЕНЧЕНКА, ЧТРК має намір оскаржувати дії податкової у суді.

Також він заявив, що у Чорноморської ТРК у зв’язку з арештом рахунків виникли проблеми в роботі.

«Щоб захистити свободу слова, ми будемо застосовувати усі правові методи і сподіваємось на підтримку громадськості. Адже тільки об’єднавши зусилля правдивих ЗМІ та небайдужих громадян, можна протистояти злочинним діям влади», - наголосив А. СЕНЧЕНКО.

Народний депутат підкреслив, що ТРК «Чорноморська», «5 канал» і ТВі - це телеканали, які дуже чітко дотримуються основ журналістської етики і висвітлюють різні точки зору щодо тієї чи іншій проблематики.

Він зазначив, що для демократичної держави важливо, щоб люди знали різні погляди і думки і вже самі робили висновок».

«А владі потрібно, щоб людям нав`язувалась лише одна точка зору й інших думок просто не існувало - це і є основною причиною тиску на правдиві телеканали», - резюмував А.СЕНЧЕНКО.