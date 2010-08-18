Попов не знає, де Черновецький

В.о. голови Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ заявляє, що не знає, де перебуває мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Про це він сказав «Газете по-киевски» (№ 154 від 18 серпня).

«Де мер, я не можу сказати. Ми говоримо іноді по телефону, рази два на тиждень, але де перебуває Леонід Михайлович, мені, по-людськи, незручно питати», – сказав О.ПОПОВ, додавши, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ перебуватиме у відпустці до 1 вересня.