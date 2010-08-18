Експерт: скасування політреформи матиме катастрофічні наслідки

Скасування політреформи матиме катастрофічні наслідки для України.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив політолог Олексій ГАРАНЬ сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його словами, сьогодні вже можна починати говорити про узурпацію влади. «Мова вже не йде просто про монополізацію влади, а про узурпацію, яка починалась від рішення Конституційного Суду (щодо входження до коаліції народних депутатів на індивідуальній основі – УНІАН), і далі пішло-поїхало, і зараз - до намагань скасувати політреформу», - сказав політолог.

Він вважає, що скасування політреформи матиме не лише катастрофічні наслідки для України, а й серйозно вдарить по міжнародному іміджу держави.

«Я вважаю, що це був, в принципі, фатальний крок – звернення до Конституційного Суду. Я думаю, що це якраз той приклад, коли Партія регіонів не подумала, оскільки Конституційний Суд тепер має давати якусь відповідь. Якщо він скаже “ні” – це буде удар по ЯНУКОВИЧУ і Партії регіонів, якщо скаже “так” – це створить внутрішню напругу в країні», - сказав О.ГАРАНЬ.

За його словами, сьогодні у Партії регіонів, швидше за все, міркують, як вийти із цієї ситуації. На його думку, якщо Конституційний Суд скасує політреформу, виникне дискусія, яким чином імплементувати це рішення у життя.

О.ГАРАНЬ не виключає, що Президент буде просто використовувати це рішення КС, як «зброю для тиску»: «У разі чого ми будемо повертати назад».

О.ГАРАНЬ вважає, що у влади, якщо не в самого Президента, то у правлячої еліти, великого бізнесу має спрацювати інстинкт самозбереження, оскільки сьогоднішня «малоросійська» політика нинішньої влади може призвести до втрати незалежності.

«Я не знаю, чи можна назвати Росію Сонцем, але українська влада має розуміти, що, впритул наближаючись до Сонця, можна не лише обпалитись, а й згоріти», - сказав О.ГАРАНЬ.

Директор Інституту Горшеніна Володимир ФЕСЕНКО зауважив, що парадокс авторитаризму полягає у тому, що призводить до збільшення залежності країни від інших центрів тяжіння, і зараз це яскраво можна спостерігати по Білорусі.

На його думку, будь-яке рішення, подібне скасуванню політреформи, має вирішуватись лише після референдуму. «Зокрема, це буде референдум і по довірі до Президента, оскільки йдеться про юридичне розширення його повноважень», - сказав В.ФЕСЕНКО.

Він навів дані соціологічних опитувань різних інституцій, які сьогодні показують невелику кількість людей, що підтримують президентську форму правління, зокрема, менше 20%. «Так що не все так однозначно», - сказав В.ФЕСЕНКО.