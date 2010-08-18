НУ вимагає не пускати в Україну «російських гастролерів»

«Наша Україна» наполягає на відновленні заборони на в’їзд до нашої держави росіян, які дозволяють собі демонстративну зневагу до українців та України.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві “Нашої України”.

У заяві зазначається, що минуло зовсім небагато часу з того дня, як мер Москви Юрій ЛУЖКОВ «поєднав демонстративне заперечення територіальної цілісності України та «дружню зустріч» із людиною, яка, принаймні за посадою, мала б цю територіальну цілісність оберігати та гарантувати – з Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ».

«Очевидно, це засвідчило усім шовіністично налаштованим російським політиканам, що Україна за нової безхребетної влади є ідеальним місцем для задоволення власних великодержавних комплексів. Безкарність Ю.ЛУЖКОВА привела на українську землю чергового російського гастролера – Геннадія ЗЮГАНОВА», - наголошується в заяві.

В партії зауважують, що якщо Ю.ЛУЖКОВ ставив під сумнів, принаймні публічно, лише територіальну цілісність України, то Г.ЗЮГАНОВ пішов далі, і на території суверенної європейської держави засумнівався в самому існуванні українців як нації, паралельно охрестивши існування незалежної України «трагедією»: «…наша спільна трагедія, що в 1991 році ми не уберегли єдину країну. Для мене росіяни – це великороси, малороси і білоруси. Я вважаю, що головна трагедія наших народів - поділ, який тоді відбувся. Він протиприродній, аномальний, аморальний, а багато в чому – злочинний», - цитує Г.ЗЮГАНОВА в заяві політична сила.

«На завершення громадянин іноземної держави, який мислить категоріями чорносотенців початку минулого століття, дозволив собі публічно закликати українську владу відмовитись від «непотрібної» державної незалежності та «возз’єднати» єдину імперію», - зауважують в «Нашій Україні».

Політична партія «Наша Україна» звертає увагу української громадськості, президента В.ЯНУКОВИЧА, Міністерства закордонних справ та правоохоронних органів на загрозливу тенденцію останніх місяців, яка полягає «у прогресуючій зневазі громадян іноземної держави до української державності та її територіальної цілісності».

«Переконані, що причиною цієї тенденції є відчуття повної безкарності, породжене відсутністю адекватної реакції з боку нової української влади на попередні випади. Тому наполягаємо на відновленні заборони на в’їзд до нашої держави особам, що дозволяють собі демонстративну зневагу до українців та України», - наголошується в заяві.