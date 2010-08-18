75% українців пишаються своїм громадянством (опитування)

75,3% українців пишаються тим, що є громадянами України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування, проведеного Інстітутом Горшеніна і представлені його директором Володимиром ФЕСЕНКОМ сьогодні на прес-конференції в Києві.

Він нагадав, що в 2009 році 77,1% українців пишалися своїм громадянством, у 2008 – 68,5%, у 2007 році – лише 52,2%.

За словами В.ФЕСЕНКА, порівняно з минулим роком спостерігається зменшення тих, хто пишається своїм громадянством, лише на 2%. «Можливо, це прикра тенденція, але вона йде в рамках статистичної похибки», - додав він.

Як сказав В.ФЕСЕНКО, не пишається наявністю українського громадянства сьогодні кожен п`ятий респондент (19,2%). Таку ж відповідь у 2009 році дали 17,9%, у 2008 – 23,6%, у 2007 – 21,7% українців. Важко відповісти на це запитання 5,5% громадян України (2009 – 5%, 2008 – 7,9%, 2007 – 26,1%).

«19% - це чимала цифра. Це означає, що кожен п`ятий українець не пишається своєю державою. Значить, у державі щось не так», - зазначив він.

В.ФЕСЕНКО назвав позитивним той факт, що більше половини українців (58,4%) позитивно ставляться до набуття Україною незалежності в 1991 році. У 2009 році таку ж відповідь дали 56,7% опитаних.

Певне збільшення кількості громадян, які позитивно ставляться до здобуття незалежності Україною, політолог пов`язує з перемогою Віктора ЯНУКОВИЧА на президентських виборах. «Як це не парадоксально звучить, перемога В.ЯНУКОВИЧА зменшила частину незадоволених українською незалежністю на сході й півдні», - зазначив він.

При цьому кожен п`ятий громадянин України (20,6%) висловив нейтральне ставлення до здобуття незалежності нашою країною (у 2009 – 19,8%), а 16,4% заявили, що ставляться до цього факту негативно (у 2009 – 19,5%). Важко відповісти на це запитання 4,6% респондентів (у 2009 – 4,0%).

За словами В.ФЕСЕНКА, згідно з дослідженням, більше половини респондентів (57,7%) проголосували б за державний нейтралітет України, якби сьогодні проходив відповідний референдум. У 2009 році підтримати нейтралітет готові були 55,9%, у 2007 – 46,4% опитаних.

Проти нейтралітету проголосували б сьогодні 16,2% громадян України (у 2009 – 13,7%, в 2007 – 18,9%).

Не брали б участі в такому референдумі 8,6% українців (2009 – 16,5%, у 2007 – 16,7%), а 17,5% важко відповісти на це запитання (2009 – 13,9%, 2007 – 18%).

Також майже половина громадян нашої країни (48,4%) через 20 років хотіли б бачити Україну окремою незалежною державою. В 2009 році таку ж відповідь дали 44,6% українців.

Чверть опитаних (25,1%) заявили про те, що через 20 років будуть раді бачити Україну частиною союзу з Росією (2009 – 26,2%), а кожен п`ятий (20,7%) - частиною Європейського Союзу (у 2009 – 21,1%).

Важко відповісти на це запитання 5,8% респондентів (2009 – 4%).

Останнє запитання В.ФЕСЕНКО назвав дуже показовим. «Ми спеціально сформулювали так запитання – дали таку жорстку альтернативу. І результат свідчить про те, що можна зробити позитивні висновки: якщо українці й хочуть позбутися частини суверенітету країни, то хочуть зберегти самостійність країни економічну, соціальну...», - зазначив В.ФЕСЕНКО, додавши, що, скоріше, для українців «питання про союз - це питання не втрати незалежності, а питання розвитку країни та суспільства».

Як сказав політолог, «незважаючи на всі наші проблеми, більшість українців все-таки бачать Україну своєю державою й не хочуть втрачати незалежність, не хочуть втрачати державність і хочуть й надалі жити в Україні».

«Проте вони, на жаль, відчувають проблеми, які є в українському суспільстві, вони незадоволені сучасним станом розвитку Української держави, і це серйозний негативний сигнал у першу чергу для влади», - додав В.ФЕСЕНКО.

Телефонне опитування на тему «День незалежності України» проводилося з 14 по 16 серпня. Всього за випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів віком від 18 років у всіх обласних центрах України, Києві та Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.