Цушко позакривав би деякі партії - щоб не псували бюлетені

Лідер Соцпартії Василь ЦУШКО заявляє, що СПУ піде на вибори самостійно.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СПУ, він сказав: «У нас створено майже 200 партій, і сьогодні немає ніякої логіки в будь-яких об`єднаннях. Це одні й ті самі особи, які переходять з одних партій в інші й нічого не змінюють. Потрібно, щоб люди об`єднувалися навколо ідеї».

В.ЦУШКО також зазначив, що не вірить в об`єднання, особливо перед виборами, «тому що амбіції у всіх дуже великі. Об`єднувати має народ у вигляді підтримки ідей і програм».

На думку лідера СПУ, "люди підтримують ідею, ось це і є об`єднання. А ті партії, які не мають підтримки… Потрібно прийняти таке законодавство: не мають підтримки на одних виборах, на інших - все, можна їх закривати, щоб не псували бюлетені. У мене такий підхід: немає підтримки - немає партії".

«Не бачу сенсу з кимсь об`єднувати СПУ. Партія піде на вибори самостійно. Матиме підтримку - добре, не буде - тоді думатимемо, що далі робити», - сказав В.ЦУШКО.

Він зазначив: «Я бачу лінію поведінки соціалістів - партнерство заради творення зі всіма. Тому що кожна партія, кожен індивідуум в нашій країні 19 років сповідує лише одне правило - егоїзм. Ще пару років такого життя - і у країни не буде майбутнього як такого. Пора припиняти думати про себе. Це стосується всіх партій. Не критикуй іншого, а запропонуй своє, якщо є що запропонувати».

«Тому мій підхід дуже простий. Так, ми співробітничатимемо з тими, хто хоче творити, хто хоче витягнути країну з безвиході, в якій вона опинилася. Приклад. Президент у своїй програмі озвучив 18 напрямів реформ. Хто з цим не згоден? Всі згодні. Тоді в чому справа? Розходитеся в деталях - давайте дискутувати. Але напрям руху визначено, давайте рухатися», - сказав лідер Соцпартії.