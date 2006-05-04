Ющенко сказав Чейні, коли буде новий уряд

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та віце-президент США Річард ЧЕЙНІ обговорили можливість співробітництва України та США в сферах ядерної енергетики та енергозбереження.

Як повідомляє прес-служба глави Української держави, у цьому контексті в ході зустрічі у Вільнюсі В.ЮЩЕНКО, зокрема, поінформував Р.ЧЕЙНІ про прийняту українським урядом енергетичну стратегію.

Загалом під час зустрічі, що тривала півтори години, сторони обговорили широке коло питань, зокрема щодо двосторонніх відносин України та США, торговельно-економічної співпраці. Велику увагу було приділено внутрішньополітичній післявиборчій ситуації в Україні. Глава Української держави висловив своє бачення відносно формування демократичної коаліції, зазначивши, що оптимістично дивиться на строки створення її та уряду. На переконання В.ЮЩЕНКА, сьогодні є всі підстави стверджувати, що вже в червні Україна матиме новий уряд. Президент також повідомив, що вже зустрічався з переможцями парламентських виборів, і найближчим часом планує провести ще одну зустріч із лідерами партій та блоків – учасниками майбутньої коаліції.

Говорячи про двосторонні українсько-американські відносини, В.ЮЩЕНКО заявив, що Україна високо цінує рівень стратегічного партнерства, що склався між нашими країнами, та всі кроки, що робляться для його підвищення.

У свою чергу, Р.ЧЕЙНІ підкреслив, що США підтримує демократичний вибір України й надалі підтримуватиме нашу державу на шляху реформ та євроатлантичної інтеграції.

У ході розмови Президент України та віце-президент США, крім того, порушили тему регіональної політики, зокрема вирішення Придністровського конфлікту та проведення Саміту ГУАМ, що пройде у Києві наприкінці травня.

Сторони також обговорили низку питань зовнішньої політики. У цьому контексті Президент України наголосив, що євроатлантичний курс нашої держави залишається незмінним.

Говорячи про українсько-російські відносини, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Росія залишається стратегічним партнером України. Українська влада, наголосив він, зацікавлена у розвитку з нашим північним сусідом добросусідських взаємовигідних двосторонніх відносин, і робитиме все для їх розбудови.

Глава Української держави та віце-президент США також говорили про майбутній візит до України Президента США Джорджа БУША.

З української сторони участь у зустрічі також взяли міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК та глава Секретаріату Президента Олег РИБАЧУК.