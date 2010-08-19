Губернатор: ми обрали Обухів, щоб відзначити День незалежності

Сьогодні у місті Обухів Київської області відбулися регіональні урочисті заходи з нагоди 19-ї річниці Незалежності України, в яких узяв участь голова Київської облдержадміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК та віце-прем’єр-міністр Віктор ТИХОНОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, гості міста оглянули виставку продукції та творів декоративно-прикладного мистецтва виробників та майстрів з різних районів Київщини.

Відповідаючи на питання журналістів, чому саме Обухів був обраний для проведення урочистостей з нагоди Дня Незалежності, А.ПРИСЯЖНЮК сказав, що «Обухів є таким самим центром, як і інші міста Київщини, і, як відомо, ми практикуємо проведення різних заходів по черзі в одному місті, другому, третьому». «Спочатку і Буча була, і Бориспіль був. Сьогодні – Обухів, який, до речі, нещодавно отримав статус міста обласного значення, і ми обрали його, щоб зробити свято працівників області», - додав А.ПРИСЯЖНЮК.