За зрив виборів в Ізмаїлі від ГПУ вимагають кримінальну справу

Комітет виборців України спільно з громадянською кампанією "Форум порятунку Києва" звернулись до генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА з вимогою порушити кримінальну справу стосовно посадових осіб, причетних до зриву виборівІзмаїльського міського голови, які мали відбутися 1 серпня поточного року.

Про це УНІАН повідомив головний координатор "Форуму порятунку Києва" Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Зокрема, за його словами, посилаючись на частину 3 статті 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права), частину 2 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України, громадські організації просять генпрокурора порушити кримінальну справу щодо в. о. Ізмаїльського міського голови, секретаря Ізмаїльської міської ради Ірини РУДНІЧЕНКО і начальника відділу ведення Державного реєстру виборців Ізмаїльської міської ради Сергія ФЕДЮРИ.

"Протиправна бездіяльність начальника відділу ведення Держреєстру виборців Ізмаїльської міської ради С.ФЕДЮРИ призвела до зриву виборчого процесу. Він, посилаючись на розпорядження І.РУДНІЧЕНКО, відмовився передати територіальній виборчій комісії уточнені списки виборців, що унеможливило проведення виборів. Таким чином, з’явився небезпечний прецедент ігнорування чиновниками виборів як обов’язкового процесу при зміні влади", - пояснив голова правління Комітету виборців України Олександр ЧЕРНЕНКО.

У свою чергу лідер "Форуму порятунку Києва" вважає, що засоби масової інформації та громадськість недостатньо приділили уваги темі зриву виборів мера Ізмаїлу. "Мене хвилює, чому перший шум з цього приводу був лише протягом декількох днів: у переддень виборів – 30 і 31 липня і день-два після цього. А потім ця тема взагалі перестала висвітлюватись", - нагадує В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

На його думку, скасування уже призначених виборів є нівелюванням конституційних прав громадян України обирати та бути обраними. "Право обирати і балотуватись до місцевих органів влади – це одно з фундаментальних демократичних прав і свобод. І даремно люди так легко поступаються своїми законними можливостями", - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 25 травня 2010 року прийняла постановупро призначення на 1 серпня 2010 року позачергових виборів Ізмаїльського міського голови. До цього в місті майже два роки не було мера – ще у вересні 2008 року депутати міськради достроково припинили повноваження Георгія ДУБЕНКА.

Для участі у виборчих перегонах у Ізмаїльській міській територіальній виборчій комісії зареєструвались 8 кандидатів на посаду міського голови.

1 липня, ухваливши рішення про проведення виборів до місцевих рад 31 жовтня 2010 року, парламент скасував позачергові вибориу 154 населених пунктах, у тому числі в Ізмаїлі.

Проти проведення позачергових виборів мера виступили представники влади, зокрема в. о. Ізмаїльського міського голови, секретар міськради І.РУДНІЧЕНКО, яка також балотувалася на пост мера. Зокрема, вона відмовилась підписувати платіжні доручення, що передбачають фінансування виборчого процесу. Також І.РУДНІЧЕНКО звернулася до Ізмаїльського міськрайонного суду з позовом, для забезпечення якого попросила накласти арешт на бюлетені. Суд відмовив в задоволенні позову, проте доручив міліції взяти бюлетені під охорону на два дні, а потім передати їх до ТВК. Тоді в. о. міського голови оскаржила рішення суду в Апеляційному суді Одеської області.

Останньою краплею у зриві виборів стала відмова начальника відділу ведення Державного реєстру виборців Ізмаїльської міської ради С.ФЕДЮРИ передати місцевій ТВК уточнені списки виборців. Відповідне розпорядження він нібито отримав від в. о. Ізмаїльського міського голови І.РУДНІЧЕНКО. Ще однією причиною зриву виборів стала відмова міліції видати бюлетені для голосування. Через це 30 липня Ізмаїльська міська територіальна виборча комісія прийняла рішення про неможливість проведення позачергових виборів міського голови.