Тимошенко вижене з партії шістьох зрадників

Голова Тернопільського обласного осередку ВО “Батьківщина” Василь ДЕРЕВЛЯНИЙ заявляє, що добиватиметься виключення з партії шести членів у Шумському районі, які при обранні голови районної ради не підтримали кандидатуру БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції він наголосив, що через таку позицію однопартійців висуванцю від БЮТ не вистачило одного голосу. Це при тому, що інші сили голосували за нього. “Мені відомо, що двом з тих шести, після того, як їх використали, так нічого і не дісталося. Інших, які хоч і отримали посади, ми змусимо, якщо Верховна Рада прийме законопроект про відкликання депутатів місцевого рівня, звільнити посадові крісла”, – сказав В.ДЕРЕВЛЯНИЙ.

Він зауважив, що через нечітку позицію депутатів від БЮТ їхня політична сила “програла битву” за посаду голови райради ще у Чортківському та Борщівському районах області. “Я не знаю, чи наші продалися, чи через суб’єктивні фактори так сталося. Ми розбираємося”, – прокоментував ситуацію В.ДЕРЕВЛЯНИЙ.

За його словами, БЮТ уже визначився з єдиною кандидатурою на посаду голови облради. Нею став нинішній начальник обласного управління освіти Микола МИКОЛЕНКО.

Нагадаємо, БЮТ в облраді представляють 54 депутати, блок “Наша Україна” – 48, Український народний блок Костенка і Плюща – 13, Соцпартію – 5.