Черновецький наслав СБУ і міліцію на ”дивовижне підприємство”

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ надіслав офіційні звернення голові Службі безпеки України Ігорю ДРІЖЧАНОМУ та міністрові внутрішніх справ України Юрію ЛУЦЕНКУ з проханням “перевірити діяльність ряду зарубіжних офшорних компаній щодо їх причетності до володіння акціями ТОВ „Агрокомбінат „Хотівський” через засновані ними структури”.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Як повідомляв УНІАН, у квітні Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ направив офіційне звернення голові Служби безпеки України Ігорю ДРІЖЧАНОМУ і міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ з проханням перевірити діяльність стратегічно важливих для міста підприємств: "Київенергохолдинг", "Київенерго", "Київхліб", "Київмлин", "Хліб Києва", банк "Хрещатик" та інших. Під час проведення такої перевірки також має бути з`ясовано питання впливу на ці підприємства зарубіжних офшорних компаній.

27 квітня Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що наполягатиме на поверненні активів агрокомбінату "Хотівський", а також "Київхліба" і "Київмлина" у власність міста. Коментуючи заяви представників цих підприємств про безгрунтовність звинувачень на їхню адресу щодо незаконної діяльності, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ навів приклад агрокомбінату "Хотівський". "Ну, заради Бога! 95% офшору – звісно, безпідставно! Якщо вам подобається, що землі йдуть за безцінь іноземцям, а не киянам, ще й у заповідних зонах… Їм це, звичайно, подобається. Але активи цього дивовижного підприємства з такою сільською назвою їм доведеться повертати киянам".

Директор ТОВ «Агрокомбінат «Хотівський» Валерій ШОВКУН заявляв, що агрокомбінат розцінює наміри столичної влади “розібратися” з підприємством як початок перерозподілу київських активів. В.ШОВКУН відзначив, що, на відміну від поширеної в пресі інформації, агрокомбінат не є власником землі, а лише орендує її у Києва – 1108,66 га, і 1138 га земельних паїв у Київської області. Крім того, агрофірма не займає землі Голосіївського заповідника, а лише межує з ним і музеєм архітектури в Пироговому. Договір оренди з Київською міською радою укладено в серпні 2004 року строком на 25 років. У 2005 році ТОВ заплатило за оренду землі в Києві близько 266 тис. грн., в 2006 році оренда обійдеться, приблизно, в 275 тис. грн.

Акціонерами ТОВ «Агрокомбінат “Хотівський” виступають ТОВ “Земельний Центр” – 74%, і фізичні особи Іван МОСТОВИЙ – 13%, Інга ГУРІНА – 13%.