У понеділок-вівторок центр Києва перекриють (перелік вулиць)

У Києві 23 та 24 серпня у зв’язку зі святкуванням Дня Державного прапора України та 19-ї річниці Дня Незалежності України до охорони громадського порядку буде задіяно понад 4 тисячі столичних міліціонерів у військовослужбовців Внутрішніх військ МВС України.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у місті Києві, також чергуватимуть дві групи вибухотехнічної служби та більше 20 груп документування.

Буде посилено наряди правоохоронців на центральних станціях Київського метрополітену.

24 серпня буде здійснено обмеження руху автотранспорту: з 9.25 до 10.00 - на вулиці Володимирській та на бульварі Шевченка у районі пам’ятників Грушевському і Шевченку; з 8.00 до 11.00 – на Хрещатику від Європейської площі до Бесарабської площі, на вулицях Інститутській та Михайлівській; з 10.00 до 23.00 буде перекрито рух на Хрещатику від вулиці Інститутської до Бессарабської площі.

23 серпня буде обмежено рух автотранспорту на вулицях Банкова та Лютеранська з 10.15 до 10.30.