У ПР заявляють, що в ліквідації райрад у Києві політики немає

Голова фракції Партії регіонів у Київраді Олексій ОМЕЛЬЯНЕНКО впевнений, що ліквідація районних рад у Києві дозволить оптимізувати систему управління столицею.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської організації Партії регіонів.

О.ОМЕЛЬЯНЕНКО відзначив важливість і своєчасність звернення депутатського корпусу Київради до депутатів Верховної Ради України про доцільність діяльності в Києві районних рад.

«В жодному великому місті України – чи то Харкові, Одесі, Донецьку, Дніпропетровську - немає такого поняття, як районні ради», - сказав він.

За словами О.ОМЕЛЬЯНЕНКА, сьогодні очевидно, що районні ради Києва не в змозі ефективно працювати і діяти на користь киян.

“Фактично велику частину функцій, які раніше виконували райради, вже давно передано міській раді. До того ж, утримання в районах більш як 600 депутатів негативно позначається й на бюджеті міста. Лише підтримка апарату і райрад вимагає понад 70 млн. грн. Ці гроші цілком можна буде спрямовувати на програми розвитку Києва, соціальні програми, підтримку малозабезпечених киян”, - сказав голова фракції ПР у Київраді.

При цьому він стверджує, що рішення сьогоднішньої сесії Київради не пов`язане з тим, що в країні очікуються вибори до місцевих ради. «Політичної складової тут немає», - сказав О.ОМЕЛЬЯНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 серпня, Київрада ухвалила рішення про звернення до Верховної Ради щодо зміни законодавства з метою ліквідації райрад у Києві.