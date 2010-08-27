Азаров розказав Табачнику, яким має бути сайт Міносвіти

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ наголошує на необхідності забезпечення навчальних закладів електронними версіями підручників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні на розширеному засіданні уряду з питань освіти.

«Ми живемо в епоху цифрових технологій і повинні максимально цим скористатися. Один крок у напрямку вирішення цієї проблеми було зроблено Міністерством освіти та науки щодо розміщення на офіційному сайті електронних версій підручників для десятих класів. Вважаю, що в цьому напрямку необхідно рухатися більш високими темпами та віднайти можливість, дотримуючись законодавства про захист авторського права, розмістити на сайті МОН максимально повну електронну бібліотеку навчальної літератури для учнів усіх класів у найпоширеніших форматах», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем’єр-міністр також повідомив, що має багато зауважень до офіційного сайту Міністерства освіти та науки. «Зокрема, відсутня англійська версія сайту. Цим ми обмежуємо можливість доступу до навчання в Україні іноземних студентів. На веб-порталі урядового органу, що відповідає за сферу освіти та науки, відсутня база вищих навчальних закладів в Україні», - зазначив М.АЗАРОВ.